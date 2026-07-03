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Giriş Tarihi: 3.07.2026 12:33

Yasa dışı bahisin dış finans evine operasyon: 235 milyonluk para hacmi...

İstanbul’da yasa dışı bahise yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Esenler Giyimkent’te üç katlı bir iş yerine operasyon düzenlendi. Dış finans evi olarak kullanıldığı belirlenen adreste 3 şüpheli gözaltına alınırken, hesaplarında yaklaşık 235 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Yasa dışı bahisin dış finans evine operasyon: 235 milyonluk para hacmi...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Sahada yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Esenler'de bulunan Giyimkent'teki üç katlı, iş yeri görünümündeki bir adresin yasa dışı bahis organizasyonunda "dış finans evi" olarak kullanıldığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar ile 6 ofis telefonu ele geçirildi.

235 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka ve finans hareketleri de mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 235 milyon 443 binlik parasal hacim bulunduğu belirlendi.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Yasa dışı bahisin dış finans evine operasyon: 235 milyonluk para hacmi...
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