Yasa dışı bahse 171 tutuklama

14 Temmuz günü yasa dışı bahis kapsamında 45 ilde 330 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda yakalanan 236 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden, 6'sı serbest kalırken, 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 171 ise tutuklandı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti: "Gaziantep merkezli 45 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; -Yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları, Aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları ve yine yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Şüphelilere ait, MASAK' tan alınan hesap hareketleri Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Programıyla detaylı ve hızlı bir şekilde analiz edilerek toplam 330 şüpheliye ulaşıldı. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin TL hacminde toplam 3 milyon 127 bin 307 adet işlem gerçekleştirildiği tespit edildi. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle yasa dışı bahis başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör