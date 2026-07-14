Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı dev bahis operasyonu! Turuncu Holding A.Ş'ye kayyum atandı: 25 şüpheli hakkında gözaltı
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:32 Son Güncelleme: 14.07.2026 11:37

Yasa dışı dev bahis operasyonu! Turuncu Holding A.Ş'ye kayyum atandı: 25 şüpheli hakkında gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, Turuncu Holding A.Ş. ve bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.

DHA Yaşam
Yasa dışı dev bahis operasyonu! Turuncu Holding A.Ş’ye kayyum atandı: 25 şüpheli hakkında gözaltı
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışanların tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, TÖDEB yazı bildirimleri, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarında inceleme yapıldı.

FARKLI HESAPLARA PARA TRANSFERİ

İncelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı ve devamında çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

25 ŞÜPHELİYE OPERASYON

25 şüpheliye ve şubeye yönelik, İstanbul merkezli Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Öte yandan Turuncu Holding A.Ş.'ye ve bağlı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA #İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasa dışı dev bahis operasyonu! Turuncu Holding A.Ş'ye kayyum atandı: 25 şüpheli hakkında gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA