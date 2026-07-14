Yasa dışı dev bahis operasyonu! Turuncu Holding A.Ş’ye kayyum atandı: 25 şüpheli hakkında gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışanların tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, TÖDEB yazı bildirimleri, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarında inceleme yapıldı.