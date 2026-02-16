Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı eyleme karışan 35 örgüt üyesi adliyeye sevk edildi
Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda organize polisi, yurt dışından gelen talimatla hareket eden 35 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 büyük suça karıştıkları tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemelerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Anadolu yakasında faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 9 yasa dışı eyleme karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 SUÇA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "Silah Kanun'a muhalefet", "mala zarar verme", "iş yeri ve araç kurşunlama" ile "tehdit" suçları başta olmak üzere toplam 9 ayrı suça karıştıkları tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

