Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli ile 27 tabanca yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak, yasa dışı silah ticareti yapan şahısların tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla teknik ve fiziki çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö. isimli şüphelinin belirlenen iş yeri olan depo adresine düzenlenen operasyonda, elebaşı S.Ö. ile beraberindeki C.K. ve M.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 27 adet seri numarası kazınmış tabanca ve bunlara ait şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.