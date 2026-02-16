Haberler Yaşam Haberleri Yaşadığımız yer kişiliğimizi şekillendiriyor
Giriş Tarihi: 16.02.2026

Büyüdüğünüz yerin kişiliği etkileyip ekilemediği yıllardır tartışılır. 2015'te 14 milyon ikiz üzerinde 17 bin özelliğin incelendiği 50 yıllık araştırmalar masaya yatırıldı. Bilim insanları genetik faktörlerin, farklılıkların sadece yüzde 50'sini oluşturduğu sonucuna vardı. 2022 yılında 22 ülkede yapılan araştırma sonunda da yaşanılan ülkelerdeki genel tutumların kişiliği etkilediği görüldü. Norveç Oslo Üniversitesi'nde psikiyatrik genetikçi Ziada Ayorech'e de bizi biz yapan şeyin, sadece DNA olmadığını iddia ediyor.

