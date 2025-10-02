Yaşadığını ispatlamaya çalışıyor! Kayıtlara ölü olarak geçilen adamın hikayesi herkesi şaşırttı!

Burada savcılığa ifade verdim. Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdum. Şimdi ölmediğim halde, yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Kayıtlarda ölü göründüğüm için de geçen ay emekli maaşımı alamadım. Bu ay ne olacak belli değil. Mağdur oldum" dedi.

'EŞİMİ TEDAVİ ETTİREMİYORUM'

Kayıtlarda ölü göründüğü için kanser hastası olan eşinin de tedavisini sürdüremediğini ifade eden Kurt, "Çünkü ölen kişinin ailesi, SGK'ya müracaat edip öldüğünü kayıtlara geçirdikten sonra eşi veya çocukları, sosyal güvenceden yararlanabiliyormuş. Ben hayattayım, ama belgelerde ölü görünüyorum. Maaşımı alamıyorum, eşimin tedavisi aksıyor. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyorum.'' diye konuştu