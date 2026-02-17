Haberler Yaşam Haberleri Yasadışı bahis operasyonu: 11 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 17.02.2026 12:13

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilçede Erdemli, Mezitli ve Silifke'de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 11 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 5 adet sim kart bloğu, 1 adet tabanca, 10 adet kaşe, 2 adet 9 mm mermi, 10 adet banka kartına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

