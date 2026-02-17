Yasadışı bahis operasyonu: 11 kişi yakalandı

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilçede Erdemli, Mezitli ve Silifke'de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 11 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 5 adet sim kart bloğu, 1 adet tabanca, 10 adet kaşe, 2 adet 9 mm mermi, 10 adet banka kartına el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.