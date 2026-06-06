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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Yasadışı bahis operasyonunda 79 tutuklama

MEHTAP AYDOĞAN
Yasadışı bahis operasyonunda 79 tutuklama
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen 107 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bunun üzerine Nevşehir merkezli 27 ilde eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 550 polisin katıldığı baskınlarda 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yasadışı bahis organizasyonlarında kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 10 milyar liralık para trafiği tespit edildi. Suç gelirlerinin banka hesaplarından kripto para hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklanırken, 1 milyon 500 bin lira nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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