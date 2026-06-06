Haberler Yaşam Haberleri Testi pozitif ünlü sayısı 10’a çıktı
Giriş Tarihi: 6.06.2026

Testi pozitif ünlü sayısı 10’a çıktı

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Testi pozitif ünlü sayısı 10’a çıktı
  • ABONE OL

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örneği veren 15 ünlünün daha laboratuvar test sonucu belli oldu. Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Zehra Hanzade Gürkanlar, Fatma Uludan Gugu (Niran Ünsal),

Blok 3 mahlaslı Hakan Aydın, Mehmet Rahşan, Kübra İmren Siyahdemir, Feyza Civelek, Yaşar Özdaş ve Osman Haktan Canevi'nin test sonucu pozitif çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#HAKAN AYDIN #SERENAY SARIKAYA #MABEL MATİZ #ONUR TUNA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Testi pozitif ünlü sayısı 10’a çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA