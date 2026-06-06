Testi pozitif ünlü sayısı 10’a çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örneği veren 15 ünlünün daha laboratuvar test sonucu belli oldu. Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Zehra Hanzade Gürkanlar, Fatma Uludan Gugu (Niran Ünsal),

Blok 3 mahlaslı Hakan Aydın, Mehmet Rahşan, Kübra İmren Siyahdemir, Feyza Civelek, Yaşar Özdaş ve Osman Haktan Canevi'nin test sonucu pozitif çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.