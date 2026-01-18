Yasadışı bahis parasını kriptoyla akladılar

KIRIKKALE merkezli 3 ilde düzenlenen yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Banka hesaplarında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlenen şüphelilerin elde ettiği geliri ise kripto para üzerinden aktardığı tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şebekeye, 18 ay süren teknik takibin ardından Kırıkkale merkezli olarak Ankara ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 166 dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 407 fişek, 6 sentetik uyuşturucu hap, 16 milyon liralık ziynet eşyası, 3.5 milyon lira değerinde 11 kol saati, 2 kilogram külçe gümüş, 310 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.