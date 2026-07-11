Yasadışı bahse dev operasyon: 68 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporu doğrultusunda yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik önemli bir operasyona imza attı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları, ardından bu paraların önemli bir bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı ifadelerin kullanıldığı belirlendi.

76 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilere ait banka hesaplarında 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ortaya çıktı. Söz konusu paranın bir bölümünün kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



DİJİTAL CÜZDANA ATMIŞLAR

KRiPTO varlıklara aktarılan paraların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülüp yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen eşzamanlı baskınlarda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 68'i gözaltına alındı.