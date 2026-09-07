“Yasadışı panel sistemi” soruşturmasında avukatlara adli kontrol

Vatandaşlara ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek "panel" adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiş ve 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, 27'si avukat 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. 12 şüpheli ise yakalanamamıştı.

AVUKATLARA ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 27 'si avukat 31 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 şüpheli ise savcılıktan herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli de savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI

Bazı hukuk bürolarının vekaleti olmadığı ve yasal şekilde takip etmediği kişilerin kimlik, adres ve banka bilgilerini ele geçirerek, bu kişileri "yasal takipe düşen borcunuz var, hakkınızdaki soruşturmanın uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı" gibi mesnetsiz isnatlar ile arayıp mesaj gönderdikleri üzerine savcılığa ihbar yapıldı.

KİMLİK BİLGİLERİ PANELDE

Bu ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kişisel veri niteliğine haiz kimlik numarası, adres, cep telefonu gibi niteliği gereği gizli kalması gereken bilgilerin ele geçirilip "panel" adı verilen yasa dışı sorgu programına entegre edildiği tespit edildi. Bu programların maddi menfaat karşılığında hukuk bürolarına satıldığına dair somut veriler elde edildi. Hukuk bürolarının bu yasa dışı durumu normalleştirerek aylık abonelik sistemi ile düzenli olarak güncellenecek şekilde bu programları kullanarak hukuki süreçler ile ilgisi olmayan başkaca kişileri arayıp mesaj attıklarına dair de somut deliller tespit edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör