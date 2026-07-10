Yasadışı paraya sahte fatura kılıfı! 7 ilde 18 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yüksek işlem hacmine ulaşan bazı şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.





7 İLDE 18 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin sahte faturalar düzenlenerek yasal ticari faaliyetlerden elde edilmiş gibi gösterildiği, izlerinin kaybettirilmesi amacıyla ise farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi.







Elde edilen deliller doğrultusunda bu sabah İstanbul merkezli Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sistematik şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık ettikleri ve suç gelirlerini akladıkları öne sürülen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona ilişkin soruşturma ve şüpheliler hakkındaki tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.