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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Yasağa rağmen denize giren iki kişi boğuldu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yasağa rağmen denize giren iki kişi boğuldu
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İstanbul Şile'de, kaymakamlık tarafından denize girilmesi yasaklanmasına rağmen Uzunkum Sahili'nde denize giren Hakim ve Savcı Yardımcısı Yusuf Arslan ile 14 yaşındaki Halil İbrahim Elkovan boğuldu. Geçen hafta sonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarıyla birlikte Şile Kaymakamlığı denize girilmesini yasaklarken sahile emniyet bariyeri çekildi. Şuayipli Mahallesi Çivi Ağzı mevkisinde denize giren 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Kayseri'de Hakim ve Savcı Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen Yusuf Aslan suda kayboldu.

Ekiplerin çalışmasıyla Aslan'ın cansız bedeni bulundu. Diğer olayda ise ailesi ile piknik yapmak için Şile'ye giden Halil İbrahim Elkovan, denizde bir anda gözden kayboldu. Cansız bedenine ulaşılan Elkovan'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim almaya gelen amca Serhat Elkovan, "Biz farkında olmadan denetimsiz ve cankurtaranın olmadığı yerden denize girmişler. Bir anda gözden kayboldular. Çok üzüntülüyüz" dedi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #KAYSERİ

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Yasağa rağmen denize giren iki kişi boğuldu
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