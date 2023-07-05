Yasağa rağmen ölümüne serinlediler

İstanbul'da sıcak havaları fırsat bilen bazı vatandaşlar Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı'na akın etti. Baraj çevresinde 'Can güvenliği açısından göle girmek tehlikelidir' tabelasına aldırış etmeyen vatandaşların, yer yer bataklığa dönen suda yüzdüğü görüldü. Baraj gölü ve çevresinde tel örgülerin yetersiz olduğu, herhangi bir görevlinin de bulunmadığı dikkat çekti.Ailesiyle baraja gelen Çetin Elden, "Burası bataklık bir yer. Herhangi bir tedbir yok. Etraf açık. Çocuklar rastgele gelip buralara giriyor, kenarlarda yüzüyor. Çok tehlikeli. Tabelalar yetersiz, ortada bir yetkili yok. Tabela yeterli değil" dedi. Alibeyköy barajına gezmek izin geldiklerini belirten Ömer Yagan da korkmalarına rağmen yine de suya girdiklerini söyledi. Öte yandan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) geçen haftalarda yaptığı açıklamada baraj ile göllere serinleme ve yüzme amaçlı olarak kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunmuştu. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Yaz aylarının başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların çevresinde piknik yapıldığı ve barajların yüzme amacıyla kullanıldığı gözlemlenmektedir. Oysaki tatlı su kaynakları, gerek denizlere göre kaldırma kuvvetlerinin düşük oluşu gerekse de tabanlarının balçık olması sebebiyle yüzmek için elverişli değildir. İdaremiz başta baraj etrafındaki tabelalar olmak üzere çeşitli mecralarda uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerini titizlikle yürütmektedir. Bununla birlikte İstanbul'un içme suyu kaynakları olan göllerin çevresi 681 kilometre uzunluğundadır. Bu alanların tamamının izlenmesi ya da etrafının çevrilmesi mümkün değildir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında baraj ve göllere kesinlikle girilmemeli ve yüzme amacıyla kullanılmamalıdır. Hayati öneme sahip bu konu hakkında ebeveynlerin de bilinçli davranmaları gerekmektedir. Üzücü hadiselerin yaşanmaması temennisi ile kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.