Yasak aşk cinayetinde, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet!

30 Ağustos 2002'de kaybolan Mustafa Yılmaz hakkında, 2009'da mahkeme gaiplik kararı verdi. Kocaeli polisi, 2 yıl sonra zaman aşımına uğrayacak olan dosyayı yeniden açınca, Yılmaz'ın görüştüğü kişiler, arasında husumet bulunabilecek şüpheliler tekrardan ifadeye çağırıldı. Alınan ifadelerde çelişkili beyanlarda bulunanlar olduğunu tespit eden emniyet güçleri dosyayı derinlemesine inceledi. Polis, yapmış olduğu araştırmalar sonucu, o dönemde Mustafa Yılmaz'ın yanında çalışan Bedrettin Beler'in, daha sonra boşandığı eşi Melek Saplan ile Yılmaz'ın yasak aşk yaşadığını öğrendi. Saplan'ın evden kaçtığı, bunun üzerine Beler'in de eşinin Konya'daki ailesine giderek durumu anlattığı belirlendi. Bunun üzerine kadının babası Süleyman Saplan, amcası Ali Saplan, kuzeni Rüstem Saplan ve eşi Bedrettin Beler'in Kocaeli'ne gelerek, para karşılığı anlaştıkları 4 kişi ile Yılmaz'ı kaçırdıkları tespit edildi. İlimtepe Yolu üzerindeki göletin yanına getirdikleri Yılmaz'a, Saplan'ın yerini söylemesi için işkence yapan grubun, ardından darp edip, üerine benzin döktükleri aracının içsine koyarak ateşe verdikten sonra uçuruma attıkları belirlendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin yapmış olduğu tespit sonrasında, Melek Saplan ve ayrıldığı eşi Bedrettin Beler ile birlikte Melek Saplan'ın babası Süleyman Saplan, amcası Ali Saplan, kuzeni Rüstem Saplan'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan suçunu itiraf ederek adliyeye sevk edilen şahıslardan Süleyman Saplan, Ali Saplan, Rüstem Saplan ile İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı. Diğer şahıslardan 1'i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Dava sürecinde Melek Saplan'ın babası Süleyman Saplan .amcası Ali Saplan vefat etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Mustafa Yılmaz'ın 18 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar hakkında, bir önceki duruşmadan Cumhuriyet Savcısı delillerin toplandığını belirterek vermiş olduğu mütalaasında, tutuklu sanıklar hakkında maktul Mustafa Yılmaz'ı öldürdükleri olayda fikir birliği içinde hareket ettikleri, Mustafa Yılmaz'ı eziyet çektirerek ve canavarca hisle öldürme suçunu işledikleri kanaatine vararak sanıklar için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamalarında tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Nurullah K., "Katılanlar vekili cezalandırılmamızı istese de neye dayandıklarını anlamış değilim. Dosyada öldürüldüğü iddia edilen şahsa ait ölüm raporu, darp raporu yoktur. Belki adam hala yurt dışında yaşıyordur. Beraatımı ve tahliy1emi istiyorum" dedi. Diğer sanıkların da son sözleri alınıp avukatları son savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme kararını açıkladı. Mahkete sanıklar Rüstem Saplan, İhsan K., Orhan K. ve Nurullah K., indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi.