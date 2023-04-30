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Giriş Tarihi: 1.5.2023

Yasak aşk şoku

Yasak aşk şoku
İstanbul'da 2 yıllık evli çiftin boşanma davası ilginç detaylara sahne oldu. 2020'de evlenen Büşra-Mehmet S. çifti, bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Büşra S. (30), boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Büşra S., boşanma dilekçesinde eşinin kendisiyle ilgilenmediğini ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek 500 bin TL tazminat ve nafaka talep etti. Mehmet S., eşinin iddiaları sonrası mahkemeye ilginç bir dilekçe sundu. Eşinin temmuz ayında davayı açıktan hemen sonra A.H. isimli bir erkekle Bodrum'da lüks bir otelde 8 gecelik bir tatil yaptığını ve kusurlu olan eşinin iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü. Mehmet S., henüz evlilik birliği içerisinde olduğu için zina suçunun işlendiğini bu nedenle 600 bin TL maddi 600 bin TL de manevi tazminat ödemesini talep etti.

GÖRÜMCESİNİ SUÇLADI
Dilekçe sonrası büyük bir şok yaşayan Büşra S., eşinin bu bilgiye polis olan ablası aracılığıyla ulaştığını, özel hayatının ihlal edildiğini ileri sürerek eşi ve ablasından şikâyetçi oldu. Görümcesinin mesleğinin kendisine sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç işlediğini ileri süren Büşra'nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yasak aşk şoku
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