Yasak aşkı ortaya çıkardı töre cinayetine kurban gitti

Bitlis
'in merkez bağlı Yolcular köyünde yaşayan Leyla Özdemir'in, 11 yıllık eşi Ömer Özdemir tarafından öldürülmesinin arkasından, yasak aşk ve töre cinayeti çıktı. Köy korucusu olan Ömer Özdemir, iddiaya göre bir süre önce ağabeyinin ikinci eşiyle yasak aşk yaşamaya başladı. İlişkiyi fark eden Leyla Özdemir ise durumu eşinin ailesine bildirdi. Ancak iddiaya göre skandalın duyulmasını engellemek isteyen aile, Ömer Özdemir'i cezalandırılmak yerine, gelinleri hakkında 'öldürme' kararı verdi. Bu karar üzerine, 11 yıllık eşini öldüren ve jandarmaya teslim olan Ömer Özdemir tutuklandı. Otopsinin ardından, Cevizlik köyünde toprağa verilen Leyla Özdemir'in babası Dursun Özdemir, savcılığa verdiği ifadede kızı öldürülmeden 5 dakika önce, damadının kendisini telefonla arayıp, 'Kızının başka adamlarla mesajlarını yakaladım, beni aldatıyor' diye iftira attığını, o esnada kızının, 'Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, ben kimseyle mesajlaşmadım' diye bağırdığını duyduğunu söyleyen Dursun Özdemir, "Ömer'e 'kızıma iftira atma. Geçinemiyorsanız boşanın' dedim. Ardından telefon kapandı. Damadım 2 dakika sonra tekrar arayıp, soğukkanlı bir sesle, 'kızını öldürdüm' diyerek telefonu kapattı" dedi.