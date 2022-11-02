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Giriş Tarihi: 3.11.2022

Yasak elma Oguz’u hayattan kopardı

İstanbul’da özel bir bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker, iddiaya göre yediği elma nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Aile katı gıda yemesinin yasak olduğunu belirterek kurum hakkında suç duyurusunda bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yasak elma Oguz’u hayattan kopardı
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 20 Ekim'de, 7 yıldır özel bir engelli bakım merkezinde kalan 31 yaşındaki Oğuz Sercan Şevker elma yerken nefessiz kaldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şevker, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı içinde geçen 12 günün ardından hayatını kaybetti. Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile, suç duyurusunda bulundu. Baba Ahmet Acar, katı yiyeceklerin çocuklarına annesi tarafından püre şeklinde verildiğini kaydederek, "Kurumun ihmalkârlığı yüzünden öldü. Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi. Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi. Daha önce kurumda düştü burnu kırıldı. Yine aynı kurumda düşerek kaşı ve gözüne zarar geldi. Pandemi döneminde ciğerlerinde ödem oluştu, çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede yalnız bırakılıp terk edildi. Kurumun yanına refakatçi bırakması gerekirken eleman yetersizliği olduğunu söylediler. Kurumun ihmali var" dedi. Öte yandan bakımevi ihmal iddialarını kabul etmeyerek Oğuz Sercan Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini öne sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




'GÖZÜMDEN SAKINIRDIM'
Hayatını kaybeden Şevker için dün öğle vakti Ataşehir'de bulunan Merkez Cami'de tören düzenlendi. Şevker, törenin ardından Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Birsen Acar, "Bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır. Bu acıyı benim durumumdaki anneler anlar. O kaç yaşında olursa olsun benim gözümde küçücük bir bebekti, melekti. Gözümden sakınırdım, kucağımda taşırdım. Otizmli bir çocuk. Boğazında et vardı, nefes zor alırdı. Uyumaya korkardım, asla sert bir madde yedirmedim. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Bana hep yanında bakıcı olduğunu söylediler. Peki yanında bakıcı varsa o elmayı kopardığı an onu görmesi lazım. Onu elinden alması lazımdı, uyarması lazımdı" diyerek gözyaşı döktü.

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Yasak elma Oguz’u hayattan kopardı
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