Yasak Şehir’den Topkapı Sarayı’na davet

Topkapı Sarayı'ndaki eserler başta Çinliler olmak üzere tüm dünyanın ilgisini çekiyor. 24 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Milli Saraylar 100. Yıl Konferansı'na Çinli yetkiler de davet edildi. Temaslarda, Türk eserlerin Çin İmparatorluk Sarayı Yasak Şehir'de sergilenmesinin yanı sıra tarihi eser kaçakçılığına dair işbirliğinin de geliştirilmesi planlanıyor.

ASYA'NIN BATI VE DOĞU UCU BİRLEŞECEK

Yasak Şehir Müze Başkanı Xudong Wang, "Topkapı Sarayı'ndaki Çin ve Ming Hanedanlığı'na ait porselen koleksiyonların bir kısmını Yasak Şehir'e getirip ortak sergi açmak istiyoruz. Serginin ismini bile hayal ettik; 'Asya'nın Batı ve Doğu Ucu' olabilir. Sergiyle Çin ve Türkiye arasındaki iletişim daha iyi anlaşılacak. Sadece Topkapı Sarayı'nın koleksiyonunu değil, Türkiye tarih açısından çok köklü, bu yüzden diğer koleksiyonları da bekliyoruz. Örneğin 2 yıl önce burada 'Parlak Fars' adında sergi açıldı. İran'dan yaklaşık 260 parça getirildi. Yurtdışından gelen parçaları sergileyerek yabancı kültürleri Çin halklarına tanıtmak istiyoruz. Çinliler çok merak ediyor. Müzelerde ciddi kuyruk oluşuyor" diye konuştu.



DÜNYA Kültür Mirası listesine 1987'de eklenen Yasak Şehir, UNESCO tarafından dünyada korunmuş en geniş antik ahşap yapılar bütünü olarak tescillendi. İmparatorun ikametgâhı olan Yasak Şehir'de ejderha ve aslan figürleri hâkim ve 9 bin 999 oda yer alıyor