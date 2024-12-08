Yasak uygulamayın kontrollü kullanımı teşvik edin

Son günlerde gündemi meşgul eden dijital riskler, ebeveynleri endişelendirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise Aile ve Gençlik Fonu internet sitesinde ailelere çocuklarını tehlikeli içeriklerden koruma yollarını gösteriyor. Bakanlık, çocukla belli kuralları olan internet kullanma sözleşmesi yapmayı önerdi.Bakanlık, Evlilik öncesi Eğitim Programı kapsamında açık kaynak olarak sunduğu eğitim içerikleri arasında "medya ve aile" konusuna geniş yer verdi. Ailelerin çocuklarını internetin faydalarından yararlanmalarını sağlamaları ve tehlikelerinden korumaları için yapılması gerekenlerin birer birer açıklandığı eğitimde, ailenin internet kullanımını yasaklamak yerine yapabileceklerini sıraladı. Eğitimde, internet kullanımının çocuğun yaşına göre olması gerektiğine dikkat çekildi. Çocuğun internet kullanımının takip edilmesi gerektiği belirtilirken, interneti evin ortak yaşam alanında kullanması ve internetle uzun süre tek başlarına kalmaması gerektiği belirtildi.Eğitimde, "Çocuğunuzun yaşına ve aile kurallarınıza göre onlarla sözleşme yapın. İnternet üzerinden tanıştığınız yeni biri ile telefonla veya yüz yüze görüşmeyin" uyarısı yapıldı. Anne-babanın çocuğuna internet kullanımı hakkında "Gerçek hayatta yapmadığın şeyleri İnternet'te kesinlikle yapma, yaşamını etkileyecek aktiviteleri, düşünerek yap ve bin düşün-bir yap" bilincinin verilmesi önerildi.