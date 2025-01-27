Yaşam azmiyle umut ışığı olan fitness eğitmeninden acı haber! Yürekleri dağlayan paylaşımı ortaya çıktı...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Hilal Pektezel, fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının Mayıs ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografide Pektezel'in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi. Ameliyat olan Pektezel, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Hilal Pektezel, 4 ameliyat daha geçirdi. Annesi Neziha Pektezel'i 12 yaşındayken kaybeden Pektezel'in zorlu hastane sürecinde destekçisi, memur emeklisi babası Ali Rıza Pektezel ile ablası Hatice Karaman oldu.

11 YIL SONRA YÜRÜMEYİ BAŞARMIŞTI

Kısmi felç sonrası sol tarafı tutmayan Pektezel, yaşadığı olumsuzluklara rağmen moralini yüksek tuttu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Pektezel, 11 yıl sonra 2022 yılında Mart ayında sol ayağı üzerine basıp yürümeye başlamıştı.

ACI HABERİ GELDİ

Yaşam mücadelesiyle umut ışığı olan 42 yaşındaki Hilal Pektezel'den acı haber geldi. Pektezel, Manisa'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pektezel'in acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Pektezel, 28 Ocak'ta Marmaris'te düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek.

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Yaşam azmiyle herkese umut ışığı olan Pektezel'in, 28 Mayıs 2023'teki sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. Pektezel paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün benim için miladi gün 28/05/2011'de hasta oldum. Allah bana 2'nci şans verdi, hayatım için. Kendime çeki düzen verdim. Hatalarımı anladım. Sağlığının değerli olduğunu anlayıp daha çok önemsedim. Kendime daha çok değer verdim. Ne kadar boş şeyleri takip üzülmüşüm. Demek ki her şerde bile hayır vardır. İsyan etmeyelim. Hep şükredelim. Baboşumla çok mutluyum"