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Giriş Tarihi: 1.12.2023 13:09

Yaşam mücadelesi veren kurye Yunus Emre Göçer için yüzlerce motorcu Çağlayan Meydanı’nda

Dün öğle saatlerinde Avrasya tüneli çıkışında arkadan gelen aracın çarpması sorucu ağır yaralanan motorlu kurye Yunus Emre Göçmen yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Çarpan araç sürücüsünün gözaltına alınmamasına tepki gösteren yüzlerce motorlu kuryeler Çağlayan Meydan’ında açıklamada bulundu. “Sadece paket değil, can da taşıyoruz” sloganıyla açıklama yapan motorcular İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrıda bulundu.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Yaşam mücadelesi veren kurye Yunus Emre Göçer için yüzlerce motorcu Çağlayan Meydanı’nda

Dün (30 Kasım) öğle saatlerinde Avrasya tüneli çıkışında bir kaza meydana geldi. 39 yaşındaki kurye Yunus Emre Göçer, arkadan bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. Ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Çarpan araç sürücüsünün gözaltına dahi alınmadığını ileri süren motorcular İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek basın açıklamasında bulundu. Çağlayan meydanında yapılan açıklamaya yüzlerce kurye ve motosiklet kullanıcısı katıldı. "Sadece paket değil, can da taşıyoruz" sloganıyla pankartların ve hayati tehlikesi devam eden Yunus Emre Göçer'in fotoğrafları yer aldı.

"MÜVEKKİLİN KENDİ CANIYLA UĞRAŞIRKEN BUNUN FAİLİNİN DIŞARIDA OLMASI HEPİMİZİN CANINI YAKMAKTA"

Yaşam mücadelesi veren Yunus Emre Göçer'in avukatı Iyaz Çimen yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Göçer'in dün 12.55 sularında Avrasya Tüneli'nden, Aksaray sapağına dönüşü sırasında arkadan gelen bir aracın hızlı bir şekilde çarpması sonucunda şu anda hastanede yoğun bakımda kalması ve aracın sürücüsünün şu aşamada tutuksuz yargılanıyor olması hatta dün gözaltına dahi alınmaması. Müvekkilin kendi canıyla uğraşırken bunun failinin dışarıda olması hepimizin canını yakmakta. Kurye meslektaşlarımız her gün yollarda sizlerin hizmet karşılığında paketlerini taşımakta, yemeklerini taşımakta. Biz de doktordan bir olumlu netice beklemekteyiz. Ancak bununla ilgili herhangi bir gelişmemiz yok. Buna rağmen karşı tarafın ölüm riski olmasına rağmen salıverilmesi hepimizin canını yakmakta. Bu yüzden de bu açıklamayı yapma gereği duymaktayız" dedi.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenen motorlu kurye Yüksel Kantekin, "Sayın Ali Yerlikaya lütfen bizi duyun, bizi sadece siz anlarsınız. Bize sadece siz yardımcı olabilirsiniz. Lütfen bizi duyun, bize yardım edin. Arkadaşımız için bu çıktığımız savaşta ne olur bizim yanımızda olun. Bu arkadaş yargılansın, bizim de işimiz rahat etsin" diye konuştu.

"YALNIZ SÜRÜYOR BERABER YÜRÜYORUZ"

Motorlu Kurye Dernekleri Başkanı Yasin Gölge, davayı takip edeceklerini, belirterek " Motorlu kuryeler olarak şunu söylüyoruz: Yalnız sürüyoruz, beraber yürüyoruz" dedi. Bir kurye ise , "En büyük sıkıntımız araç sürücülerinin yolda giderken sosyal medyayla ilgilenmesi. Bize vurduklarında 'Kusura bakma seni görmedim, fark etmedim' demeleri. Onların bir anlık görmemesi hayatımıza ya da sakat kalmamıza neden oluyor" şeklinde tepki gösterdi. Açıklamanın ardından yüzlerce kurye motosikletleriyle korna birlikte meydandan ayrıldı.

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Yaşam mücadelesi veren kurye Yunus Emre Göçer için yüzlerce motorcu Çağlayan Meydanı’nda
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