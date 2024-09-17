Yaşam savaşını kaybetti, 4 kişiye hayat oldu

Bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan K.E., Manisa Şehir Hastanesi'nin 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Çarpmaya bağlı beyin dokusu harabiyeti ve beyin kanaması nedeniyle yaşam savaşı veren K.E.'nin, 12 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti.

Hasta yakınları ve ailesinin yüce gönüllülüğü sayesinde, Manisa Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatör Hekimi Dr. Önder Yıldırım ile görüşme sağlandı. Görüşmenin ardından, K.E'nin organlarının bağışlanması kararlaştırıldı. Gerekli yasal ve tıbbi prosedürler tamamlanarak K.E'nin organları dört farklı kişiye yeni bir yaşam sunmak üzere yola çıktı.

İzmir'den gelen üç ayrı uzman ekip, Manisa Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatör Hekimi Dr. Önder Yıldırım'ın eşliğinde gerçekleştirilen başarılı operasyon ardından, Donörden alınan karaciğer, iki böbrek ve iki kornea, dört kişiye umut ışığı oldu.

HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYAT DEMEKTİR

Manisa Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatör Hekimi Dr. Önder Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ülkemizde hâlâ oldukça düşük seviyede olan organ bağışı son derece önemli ve hayati niteliktedir. Özellikle kişinin hayattayken tıbben ölümünden sonra organlarını bağışlaması, kalp ve kornea gibi doku ve organların nakli için son derece önem taşır. Organ bağışı, organ yetmezliği olan hastalar için hayat kurtarıcı bir tedavidir. Her bağış yeni bir hayattır. 3 organ ve 2 doku ile diğer insanların yaşamına ve mevcut olan hastalıklarının iyileşmesine destek olan donörümüze ve ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.