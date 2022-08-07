Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan ayrıldı mı, evli mi?

2011 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Bir süre önce ayrılığın eşiğinden dönen Özilhan çifti, aralarında yeni kriz olduğu iddiasıyla gündeme geliyor. Peki Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor mu, ayrıldı mı, evli mi?
FOTOĞRAFLAR GİTTİ
İzzet Özilhan önceki gün Instagram hesabını kapattı. Hemen ardından da Yasemin Hanım eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.
Takvim'in haberine göre; İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması, Yasemin Özilhan'ın eşiyle olan bazı fotoğrafları Instagram profilinden silmesi boşanma dedikoduları çıkarttı. Henüz ikiliden açıklama gelmedi.
TEK BAŞINA PAYLAŞIMLAR
Neredeyse yaz başından beri Bodrum Kaplankaya'daki lüks evinde tatilde olan Yasemin Özilhan, uzun zamandır ya kız arkadaşlarıyla ya da hep tek başına paylaşımlar yaptı. Bu da dedikodu kazanını kaynatırken gözde çiftin ayrılacağı dedikodusu hızla yayıldı. İddiaların ardından gözlerin çevrildiği 37 yaşındaki eski oyuncu ise sessiz kalkmayı tercih etti.
Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.
Yasemin Özilhan, 22 Ocak 1985'te Hamburg'da doğdu. Türk oyuncu ve eski model. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Özilhan, 2008 yılından beri oyunculuk yapmıyor. Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu oldu.