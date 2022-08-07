Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan ayrıldı mı, evli mi?

YASEMİN ÖZİLHAN VE İZZET ÖZİLHAN AYRILDI MI?

FOTOĞRAFLAR GİTTİ

İzzet Özilhan önceki gün Instagram hesabını kapattı. Hemen ardından da Yasemin Hanım eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

Takvim'in haberine göre; İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması, Yasemin Özilhan'ın eşiyle olan bazı fotoğrafları Instagram profilinden silmesi boşanma dedikoduları çıkarttı. Henüz ikiliden açıklama gelmedi.

TEK BAŞINA PAYLAŞIMLAR

Neredeyse yaz başından beri Bodrum Kaplankaya'daki lüks evinde tatilde olan Yasemin Özilhan, uzun zamandır ya kız arkadaşlarıyla ya da hep tek başına paylaşımlar yaptı. Bu da dedikodu kazanını kaynatırken gözde çiftin ayrılacağı dedikodusu hızla yayıldı. İddiaların ardından gözlerin çevrildiği 37 yaşındaki eski oyuncu ise sessiz kalkmayı tercih etti.