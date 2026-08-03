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Giriş Tarihi: 3.08.2026 15:43

Yasemin’i öldürdüğünü 19 yıl sonra itiraf etmişti! O cani için istenen ceza belli oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Yasemin Dermenci’nin ölümü 19 yıl sonra ortaya çıktı. 41 yaşındaki Tursun Karabulut genç kızı öldürüp ormanlık alana gömdüğünü itiraf ederken cani için istenen ceza belli oldu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yasemin’i öldürdüğünü 19 yıl sonra itiraf etmişti! O cani için istenen ceza belli oldu
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışması sonucu Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'dan bu yana hakkında haber alınamayan Yasemin Dermenci ile ilgili dosyayı yeniden ele aldı.

CİNAYETİ 19 YIL SONRA AYDINLATILMIŞTI

2024 yılında farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde; kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi sonrası ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut adlı kadın ile Ö.D. (45), geçen yıl yakalandı.

YASEMİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde; Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü, Ö.D.'den yardım alarak ormana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gösterdiği ormanda kepçeyle yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA incelemesi başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ile Ö.D. tutuklandı. Duruşma öncesi Ö.D. serbest bırakılırken, dosyada adının 'tanık' olarak geçtiği belirtildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sanık Tursun Karabulut, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. İfadesinin aksine suçlamaları reddeden Karabulut, tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Tursun Karabulut'un ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma ertelendi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #FETHİYE

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Yasemin’i öldürdüğünü 19 yıl sonra itiraf etmişti! O cani için istenen ceza belli oldu
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