Yasin sokak ortasında bıçaklanarak katledilmişti! Caninin savunması pes dedirtti: Elektrikler kesilince…

YASİN EMRE'Yİ 4 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Bir süre sonra Güldibi Mahallesi Hasan Paşa Caddesi'nde karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Bu sırada Kamil Yiğit Yazıcı (19), yanında bulunan bıçakla Yasin Emre Solmaz'ı 4 yerinden bıçakladı. Kavgada M.K. de elinden yaralandı. Yakınları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Kamil Yiğit Yazıcı ile Enes Yılmazlar tutuklandı. Yazıcı ile Yılmazlar hakkında 'Kasten öldürme'suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Duruşma öncesi açıklama yapan baba Önder Solmaz, olayda sorumluluğu bulunan herkesin cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Her kimin, bir kum tanesi kadar olaya dahli varsa cezalandırılmasını istiyorum. Sayın savcımızın bazı tespitler yapılmadan sadece iki kişi üzerinde yoğunlaşmasını bir baba olarak doğru bulmuyorum. Ben onların anne ve babalarına da şunu söylemek istiyorum; o çocukları savunmak yarın öbür gün diğer çocuklarınızın başına gelecek hareketlerdir. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kim suçluysa cezasını çekecek" diye konuştu.