Yaşları küçük hedefleri büyük

Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026'nın sahnesinde diplomatlar, akademisyenler, karar alıcılar ve alanında uzman isimler yer alırken organizasyonun mutfağında 17 ila 19 yaşlarında gençler vardı. Yaklaşık bir yıldır foruma hazırlanan gençler; akademik programın hazırlanmasından uluslararası öğrencilerin İstanbul'a getirilmesine, konukların karşılanmasından ulaşım ve konaklama süreçlerine, panellerden çok dilli diplomasi simülasyonlarına, kurumsal iletişimden medya çalışmalarına kadar forumun her aşamasında sorumluluk üstlendi.

'HERKES İÇİN DİPLOMASİ'

33 farklı ildeki 107 okuldan öğrencileri ve 30 farklı milletten gençleri aynı çatı altında buluşturan gençler, "Herkes için diplomasi, birkaçı için değil" anlayışıyla yürüttükleri organizasyonda Türkiye'nin insanı merkeze alan diplomasi yaklaşımını dünyanın farklı coğrafyalarından gelen akranlarına aktardı. Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir (19), "Bu temayı belirlememizin temel nedeni, ülkemizin son yıllarda hem sahada hem masada hayata geçirdiği, insanı merkeze alan onurlu insani diplomasi anlayışını başta ülkemiz gençleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki gençlere aktarmaktır" dedi.