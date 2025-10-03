Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adama sahte polis tuzağı! Güvende olsun deyip 630 bin lirasını aldı
İstanbul Beykoz’da ikamet eden 76 yaşındaki İ.B.G.’yi telefonla arayan bir kişi kendisin polis olarak tanıtıp ‘hakkınızda terör soruşturması açılmış’ diyerek kandırdı. O sese inanan yaşlı adam karşıdaki kişinin talimatlarını tek tek yerine getirdi. Banka hesabındaki 630 bin lira buhar oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli R.Y.’yi Bağcılar’da gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beykoz'da ikamet eden 76 yaşındaki emekli İ.B.G.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. İddiaya göre telefondaki ses Adınız terör soruşturmasına karışmış, biz sizin masum olduğunuzu biliyoruz. Gerçek şüphelilere operasyon yapacağız. Bu sırada sizin banka hesaplarınızın ve paralarınızın güvende olması gerekiyor. Bu sebeple paralarını güvenli adreslere transfer edeceğiz dedi. Bu sese inanan yaşlı adam verilen talimatları tek tek yerine getirdi. Hesabındaki 630 bin lira buhar olup uçtu.

BAĞCILAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paranın transfer edildiği hesapların sahibi olan R.Y.'yi tespit etti. Şüpheli 24 Eylül günü Bağcılar'da yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gayrettepe Dolandırıcılık Büroda işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

