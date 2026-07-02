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Giriş Tarihi: 2.07.2026 12:09

SON DAKİKA... Dolandırıcılara bin 758 adet cumhuriyet altınını kaptırmıştı! O dolandırıcılar adliyeye sevk edildi

İstanbul Beşiktaş’ta telefon dolandırıcıları,83 yaşındaki Dinçer K.'yı 'polisim' diyerek kandırdı. Yaşlı adamın bin 758 cumhuriyet altınını çaldı. Kıskıvrak yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... Dolandırıcılara bin 758 adet cumhuriyet altınını kaptırmıştı! O dolandırıcılar adliyeye sevk edildi
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Beşiktaş'ta 16 Nisan'da meydana gelen olayda 83 yaşındaki Dinçer K. polise başvurarak dolandırıldığını söyleyip şikâyetçi olmuştu. Para ve Sermaye piyasaları uzmanı olduğu söyleyen ve Bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Dinçer K., telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişilere inanarak bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli Şanlıurfa'da yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul'a getirilerek sorgulanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerden Mehmet U.'nun mağdur Dinçer K.'nın yanına gelerek içinde altın bulunan çantayı alan kişi olduğu belirlendi.

Diğer şüphelilerin de olaya yardım ve yataklık yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin firarda olan iki kişinin yakalanması için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

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Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #BEŞİKTAŞ

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SON DAKİKA... Dolandırıcılara bin 758 adet cumhuriyet altınını kaptırmıştı! O dolandırıcılar adliyeye sevk edildi
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