Yaşlı adamın kesik başı aranıyor

ZonguldakÇaycuma ilçesine bağlı bağlı Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde kızı ile birlikte yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Keleş dün ineğini otlatmak için dağ yoluna gitti. Bir kaç saat sonra Keleş'in başı gövdesinden ayrılmış halde cansız bedeni ormanlık alanda bir köylü tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Keleş'in cansız bedeni üzerinde yaptıkları incelemenin ardından kesilmiş başı bulmak için çevrede yaptığı çalışma bir sonuca ulaşamadı. Köylülerin ifadesine de başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Keleş'in cenazesi ise savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.