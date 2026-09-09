Yaşlı çift alevler arasında can verdi

Elazığ
'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında evde mahsur kalan 68 yaşındaki Ağa Üykü ve eşi 53 yaşındaki Hayriye Üykü, hayatlarını kaybetti. Ürünlü Mezrası'ndaki müstakil evde önceki gece henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken bölge halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde, yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.