Yaşlı çifti katledip evi ateşe vermişler

Elazığ'da 3 gün önce evlerindeki yangında cansız bedenleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin ölümüne ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında 3 gün önce meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi. Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör