Yaşlı İngiliz pansiyon odasında ölü bulundu

Fethiye Karagözler Mahallesinde uzun süre kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki İngiliz Gary Mark Aldridge için pansiyon görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Odaya giren ekipler, Aldridge'i hareketsiz şekilde buldu. Sağlık personelinin yaptığı ilk kontrollerde, Aldridge'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Aldridge'nin tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmiş olabileceğini üzerinde duruldu. Aldridge'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.