Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı kadın her yerde aranıyordu: Cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 20:32

Yaşlı kadın her yerde aranıyordu: Cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu!

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, uzun süredir kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Hacer Kum’dan acı haber geldi. Talihsiz kadın evinin yakınında bulunan fındık bahçesinde ölü olarak bulunurken, ilk incelemelere göre dengesini kaybedip yamava yuvarlandığının değerlendirildiği bildirildi.

İHA
Yaşlı kadın her yerde aranıyordu: Cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Kovanlı Mahallesi sakinlerinden Hacer Kum'un (70) yakınları, yaşlı kadından uzun süre haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Kum, evine yakın olan fındık bahçesinde ölü bulundu. İlk incelemelere göre Hacer Kum'un incir toplarken dengesini kaybedip yamaca yuvarlandığının değerlendirildiği belirtildi. Hacer Kum'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen yaşlı kadının cenazesi, Çarşıbaşı Kovanlı Mahallesi'ndeki Takva Camii'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı kadın her yerde aranıyordu: Cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz