Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı kadın yangında öldü
Giriş Tarihi: 5.08.2026 21:47

Yaşlı kadın yangında öldü

Gaziantep'te aile apartmanındaki dairesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yaşlı kadın yangında öldü
  • ABONE OL

Şahinbey ilçesinin Kılınçoğlu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Binadan çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 91 yaşındaki Fadile Özterazici'nin yanmış haldeki cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının yerseki yaşlı kadının yalnız yaşadığı, kızının her gün gelip ihtiyaçlarını giderdiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı kadın yangında öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA