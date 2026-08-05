Yaşlı kadın yangında öldü

Şahinbey ilçesinin Kılınçoğlu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Binadan çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 91 yaşındaki Fadile Özterazici'nin yanmış haldeki cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının yerseki yaşlı kadının yalnız yaşadığı, kızının her gün gelip ihtiyaçlarını giderdiği öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör