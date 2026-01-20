Yaşlı kadının 400 bin lirasını dolandırdılar

İstanbul Esenyurt'ta E.Y (68) isimli kadın, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle gelen kişiye elden 400 bin lira verdi. Dolandırıldığını anlayan kadının şikâyeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu 3 şüphelinin kimlik bilgisi tespit edildi. Şüphelilerden parayı teslim alan A.Ç. (19) 14 Ocak'ta üzerindeki 47 bin 350 euro ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda, aracılık yapan F.Ö. (20) Esenyurt'ta, diğer bir aracı A.Z.Y. (20) ise 25 bin euro 17 bin lira ile birlikte Tekirdağ Çerkezköy'de yakalandı. Emniyete getirilen ve üstlerinde toplam 3.5 milyon lira çıkan şüphelilerden A.Ç.'nin çeşitli suçlardan 8 kaydı olduğu da anlaşıldı. 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.