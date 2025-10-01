Yaşlı kadının feci ölümü

İstanbul'daki korkunç kaza önceki gün öğle saatlerinde Bakırköy'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi sahil yolunda bir otoparkta meydana geldi. 86 yaşındaki Bilgin Yüksel sahilde tek başına gezintiye çıktı. Otopark kısmında dolanıyordu. Bu sırada bir markete meşrubat bırakmaya gelen araç geri manevra yapınca yaşlı kadını görmedi ve üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında meşrubat aracının sürücüsü Mehmet Musa Ç. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.