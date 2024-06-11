Haberler Yaşam Haberleri Yaşlılara eziyet eden bakıcı tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.6.2024

Yaşlılara eziyet eden bakıcı tutuklandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yaşlılara eziyet eden bakıcı tutuklandı
Beykoz'daki bir huzurevinde hastabakıcı olan Mehmet Şakir Ö., A.G., İ.Y., ve D.A.Ç. isimli yaşlı 3 vatandaşa eziyet etti. O anlara ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesine başvurdu. Çalışmalar neticesinde hastabakıcı Mehmet Şakir Ö., Kavacık'ta gözaltına alındı. Kurum tarafından iş akdi feshedilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edildi. Mehmet Şakir Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlılara eziyet eden bakıcı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA