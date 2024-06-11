Yaşlılara eziyet eden bakıcı tutuklandı

Beykoz'daki bir huzurevinde hastabakıcı olan Mehmet Şakir Ö., A.G., İ.Y., ve D.A.Ç. isimli yaşlı 3 vatandaşa eziyet etti. O anlara ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesine başvurdu. Çalışmalar neticesinde hastabakıcı Mehmet Şakir Ö., Kavacık'ta gözaltına alındı. Kurum tarafından iş akdi feshedilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edildi. Mehmet Şakir Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.