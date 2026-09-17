Yassıada’da Menderes’in arkasında nöbet tuttu: 66 yıl sonra yaşadıklarını anlattı

Giresun'un Çamoluk ilçesinden tedavi amacıyla torunları ile birlikte Erzincan'a gelen Halit Selvi, Sabah Gazetesi muhabirine yaptığı açıklamada, 1960 askeri darbesi sırasında İstanbul Yeşiltepe'deki birlikte askerlik yaptığını, Adnan Menderes'in tutuklanarak Yassıada'ya götürülmesinin ardından kendisinin de adada görevlendirildiğini söyledi. Merasim Bölüğü'nde askerlik yaptığını belirten Selvi, Yassıada'daki görevinin Menderes ve dönemin hükümet yetkililerinin cezaevinden duruşmalara götürülmesi ve yeniden cezaevine getirilmesi olduğunu ifade etti. Selvi, "Yassıada'da Adnan Menderes'i cezaevinden alarak duruşmalara götürme ve tekrar cezaevine geri getirme görevi bölüğümüzdeki askerlere verildi. Ben de o askerlerden biriydim. Duruşmalarda benim görevim onun arkasında durmaktı." dedi.

"MENDERES'İN ARKASINDA DURDUM"

Emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Çamoluk'ta yaşamını sürdüren, 6 çocuk babası Selvi, evinde muhafaza ettiği ve Menderes'in arkasında görev yaptığı sırada çekilen fotoğrafı da gösterdi. Selvi, Menderes'in duruşmalardaki savunmasına ilişkin gözlemlerini aktararak, "Menderes çok iyi bir insandı ama Menderes'i 'niye yaptın, niye ettin' diyerek boşuna idam ettiler. Onun başbakanlık yaptığı dönemde kıtlık, hırsızlık yoktu. Hükümeti döneminde yaptığı önemli ve başarılı işler dava konusu yapılarak savunması istendi. Ancak rahmetlinin sözünü tamamlamadan mahkeme başkanı tarafından azarlanarak yerine oturtulmasına çok tanık oldum." ifadelerini kullandı.

İMRALI'DA İNFAZLARA TANIKLIK ETTİ

Yassıada'daki yargılamaların ardından verilen idam kararları sonrasında İmralı'ya geçiş hazırlığı yaptıklarını anlatan Selvi, aralarında Celal Bayar, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve İbrahim Kirazoğlu'nun da bulunduğu sanıkların idam cezasına çarptırıldığını söyledi. Menderes'in sağlık durumu nedeniyle hakkındaki idam kararının bir gün sonra infaz edildiğini aktaran Selvi, İmralı'ya ulaştıklarında mahkumları gardiyanlara teslim ettiklerini belirtti. Selvi, o günlerde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sabah kalktığımda Fatin Rüştü Zorlu'yu astıklarını söylediler. Bunun üzerine nerede astıklarını sorarak oraya koştum. Gittiğimde onu idam sehpasından indirmişlerdi, Hasan Polatkan'ı asmışlardı."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLGİLİ ANISINI DA ANLATTI

Selvi, sözlerinin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili geçmişe dayanan bir anısını da paylaşarak, Erdoğan'ı Kasımpaşa'dan tanıdığını söyledi. Selvi, Erdoğan'ın Kasımpaşa'da kulübe babasıyla birlikte geldiğini belirterek, kendisine ilişkin olarak "Ben herkes için varım. Herkesin hakkı neyse koruyacağım." dediğini aktardı.