Yastık kılıfları bakteri saçıyor

İngiltere merkezli doktor Gareth Nye, yaz aylarında yastık kılıflarının kirliliği konusunda uyardı. Aşırı sıcaklar nedeniyle gündüz hatta gece bile terliyoruz. Doktor Nye, terli bir gece uykusu nedeniyle yastık kılıfının bakteri barındırabileceği ve onu tuvaletlerden daha kirli hale getirebileceğini belirtti. Uzman, mikrop ve bakteri oluşumunu önlemek için yastık kılıflarının ve yatak çarşaflarının haftada bir yıkanmasını önerdi. Nye ayrıca, uyandıktan sonra yatağı havalandırmak gerektiğini vurguladı.