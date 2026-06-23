Haberler Yaşam Haberleri Yatağan'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 23.06.2026 22:42 Son Güncelleme: 23.06.2026 22:44

Yatağan'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Yatağan-Milas karayolu Eskihisar Rampası'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA
Yatağan’da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Yatağan-Milas karayolu Eskihisar Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 42 BBP 570 plakalı tıra, aynı istikamette ilerleyen yabancı uyruklu kadın sürücünün kullandığı 48 BAE 003 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Yatağan'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#YATAĞAN #MİLAS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yatağan'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA