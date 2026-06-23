Kaza, Yatağan-Milas karayolu Eskihisar Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 42 BBP 570 plakalı tıra, aynı istikamette ilerleyen yabancı uyruklu kadın sürücünün kullandığı 48 BAE 003 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Yatağan'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.