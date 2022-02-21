‘Yatan hasta sayısı azaldı, yoğun bakımdakilerin tamamı aşısızlar’

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Güldem Turan, SABAH'a özel açıklamalar yaptı...

"Serviste yatan Covid hastası sayıları azaldı ve bu azalmanın yansıması yoğun bakımlar için 10-15 gün en geç 1 ay içinde olur. Şuanda henüz yoğun bakımlarda istediğimiz rakamları göremedik ama aşılanmanın artmasıyla birlikte bunun da gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Servis yatışları azalırsa, yoğun bakıma yatışlar da azalır. Şuanda en riskli hasta grubu 65 yaş üstü, geriatrik hasta grubumuz oluşturuyor. Onları aşılama konusunda tedirgin olmadan koruyup kollamamız lazım. Yoğun bakımda yatanlar arasında gençler de var. Hatırlatma dozunu olmamış hastalarımız var; o nedenle hatırlatma dozları da son derece önemli. Bütün hatırlatma dozlarını olmuş olan hastam hiç olmadı diyebilirim. Yoğun bakımda hep eksik doz olanlar ya da aşısızlar var. Aşı koruyor ve özellikle yoğun bakım yatışlarını kesinlikle azaltıyor. Mutasyon olur mu olmaz mı o konuda gelişmeleri hep beraber takip edip göreceğiz ama şuanda ki bizim tek koruma kalkanımız aşı. Şuanda aşının elimizde olması, mutasyonlara göre revizyon imkanının olması; bizim için çok avantaj.

TOPLUMU VE ÜLKEMİZİ DÜŞÜNEREK HAREKET ETMELİYİZ

"Aşı var diye tedbirler; maske, mesafe, el yıkamanın kesinlikle unutmaması gerekiyor. En azından kış dönemi olması itibariyle kapalı alanlarda maske takılmasına çok dikkat etmemiz lazım. Zaten yaz dönemleri genelde açık havada olduğumuz için daha rahat geçecek" diyen Prof. Dr. Güldem Turan, Toplum olarak hepimizin birbirimize karşı sorumluluğu var. Sadece kendimiz için değil, toplumdaki tüm bireyler ve ülkemiz için bunu kesinlikle düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlatma dozu çok önemli, hele bir de hastanın kronik hastalıkları varsa o daha da büyük sıkıntı. Zaten aşının çok çok nadir sınırlar içinde yan etkileri olduğundan; aşı mı yoksa hastalığa yakalanma riski mi diye düşündüğümüz zaman, hastalığın çok daha ağır seyrettiğini bizler maalesef en yakından biliyoruz."