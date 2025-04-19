‘Yatırım’ adı altında dolandırdılar

İstanbul polisince yapılan operasyonda; T.A. liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli kişilerin de üst düzey yöneticisi olduğu bir suç örgütünün; 'forex' yatırım dolandırıcılığı yaptığı, yasal internet sitelerinin kopyalarını yaparak kredi kartı ödemelerinin örgüt tarafından kurulan paravan şirketlere ait poslara yönlendirilerek dolandırıcılık yaptıkları saptandı. Şebekenin sanal kumar suçu işlediği de tespit edildi. İstanbul merkezli sekiz ilde 48 şüphelinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 36 şebeke üyesi gözaltına alındı. Yine İstanbul Kapalıçarşı'da döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket üzerinden suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Bu yöntemle bir milyar lira yasa dışı paranın dolaşıma ulaştığı tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerinde 15 arsa, 14 ev, 12 araç, üç ofis, iki bahçe olmak üzere bütün mal varlıklarına el konuldu.