Yatırım danışmanı kılığındaki şebeke çökertildi: Milyonluk vurgunda 51 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize bir suç ağı deşifre edildi. Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı hedef alan şebekenin, kurduğu paravan şirketler ve kripto para transferleri aracılığıyla dev bir para trafiği oluşturduğu belirlendi.

SOSYAL MEDYADA MAĞDUR AVI

Şüpheliler, özellikle Instagram üzerinden sponsorlu reklamlar ve yatırım içerikli paylaşımlar yaptı. Kendilerini profesyonel yatırım danışmanı olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşlara borsada işlem gören büyük şirket hisselerinde günlük al-sat işlemleri yaparak müştekilere yatırdıkları paranın kısa süre içinde 5 katına çıkacağı yönünde güven telkin edildiği belirlendi.

SAHTE UYGULAMA İLE MİLYONLUK VURGUN

İkna edilen müşterilerin cep telefonlarına "IN.Pro" isimli sözde yatırım uygulaması yükletildi. Bu uygulama üzerinden oluşturulan sahte panel üzerinden paranın paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

BANKA HESAPLARINDAN KRİPTOYA

Paravan şirket hesaplarına gelen paraların kısa süre içinde ikinci ve üçüncü hesaplara devredildiği, ardından kripto para platformlarına gönderilerek takibinin zorlaştırıldığı belirlendi. Yapılan analizlerde benzer yöntemlerle çok sayıda dolandırıcılık eylemi gerçekleştirildiği belirlendi.

5 KİŞİDEN 115 MİLYONLUK VURGUN

Soruşturma dosyasına giren bazı müşterilerin zararları olayın boyutunu ortaya koydu. Beş müştekinin toplam zararının 115 milyon 595 bin 965 TL olduğu kaydedildi. Bu aşamada 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak belirlendi ve Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında projeli ve teknik destekli soruşturma başlatıldı.

YENİ EYLEMLER TESPİT EDİLDİ

Uygulanan bu teknik soruşturma sayesinde yeni dolandırıcılık eylemleri de tespit edildi. Bazı müşterilerden alınan 97 bin dolar, 12 bin dolar ve yaklaşık 3 milyon TL'nin sistem içine çekildiği belirlendi.

154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin paravan olarak kurulduğu değerlendirilen 50 şirket, bu şirketlerle bağlantılı yöneticiler, paranın aklanmasına aracılık ettiği belirlenen 3 kuyumcu şirketi, banka ve kripto hesaplarını para transferlerinde kullandıran 45 kişi ve TAPE kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilerle birlikte toplam 154 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 44'ünün hâlihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 51'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, dijital materyaller, banka kayıtları ve finansal veriler incelemeye alındı.