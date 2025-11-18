Yatırım değil borç bütçesi! İZBB 2026’da var olan borçlarına yenilerini ekleyecek

İZSU, 7.5 MİLYAR LİRA KREDİ KULLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü de yeni yılda borçlarına borç katacak. İZSU Genel Kurulunda komisyonlara sevk edilen 2026 mali yılı tahmini gelir gider bütçesine göre İZSU 2026'da 45 milyar liralık kaynak sağlayacak. Gelirle gider arasındaki 7.5 milyarlık fark İZBB 'de olduğu gibi yine yerli ve yabancı finans kuruluşlarından çekilen kredilerle kapatılacak. İZSU 2026'da 4.5 milyar dış, 3 milyar lira da iç borçlanmaya gidilecek.

ESHOT'TA DURUM DAHA DA VAHİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu ulaşımdan sorumlu şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü de yeni yılda borçlarına borç katacak. Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde görüşülüp son şekli verilmek üzere komisyonlara sevk edilen ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2026 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi denk bütçe şeklinde 29.4 milyar lira olarak belirlendi. Yine bütçe taslağındaki rakamlara göre gelirle gider arasındaki fark borçlanma yolu ile kapatılacak. Buna göre ESHOT Genel Müdürlüğü 2026 yılında 10.3 milyar lira borç alacak.