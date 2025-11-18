Yatırım değil borç bütçesi! İZBB 2026’da var olan borçlarına yenilerini ekleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlükleri ile birlikte yeni yılda yerli ve yabancı finans kuruluşlarından 26.2 milyar lira borç para alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş yıllardan aldığı borçlar da dikkate alındığında 2025'te olduğu gibi 2026'da İzBB ve çalışanları için zor geçecek. Kötü yönetim nedeniyle borç batağına saplanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında da var olan borçlarına yenilerini ekleyecek.
GELİRLE GİDER ARASINDAKİ FARK BORÇLA KAPATILACAK
Geçtiğimiz günlerde İZBB Meclisinde son şekli verilmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk edilen 2026 mali yılı tahmini gelir gider bütçesine göre İZBB 2026 yılına 110 milyar liralık bütçe ile girecek. Gelir gider denk bütçe şeklinde hazırlanan taslak bütçeye göre İZBB'nin gelirleri ile giderleri arasındaki 8.4 milyar liralık fark bankalardan çekilecek kredilerle kapatılacak.
İZSU, 7.5 MİLYAR LİRA KREDİ KULLANACAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü de yeni yılda borçlarına borç katacak. İZSU Genel Kurulunda komisyonlara sevk edilen 2026 mali yılı tahmini gelir gider bütçesine göre İZSU 2026'da 45 milyar liralık kaynak sağlayacak. Gelirle gider arasındaki 7.5 milyarlık fark İZBB 'de olduğu gibi yine yerli ve yabancı finans kuruluşlarından çekilen kredilerle kapatılacak. İZSU 2026'da 4.5 milyar dış, 3 milyar lira da iç borçlanmaya gidilecek.
ESHOT'TA DURUM DAHA DA VAHİM
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu ulaşımdan sorumlu şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü de yeni yılda borçlarına borç katacak. Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde görüşülüp son şekli verilmek üzere komisyonlara sevk edilen ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2026 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi denk bütçe şeklinde 29.4 milyar lira olarak belirlendi. Yine bütçe taslağındaki rakamlara göre gelirle gider arasındaki fark borçlanma yolu ile kapatılacak. Buna göre ESHOT Genel Müdürlüğü 2026 yılında 10.3 milyar lira borç alacak.
TOPLAM 26.2 MİLYAR
Tahmini gelir gider bütçelerindeki rakamlara bakıldığında İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılında alacakları toplam borç miktarı ise 26.2 milyar lirayı bulacak. Alınacak borçlara uygulanacak faiz oranları, borcun vadesi, ödeme koşulları ileriki süreçte İZBB ve İZSU Genel Kurulunda İZBB Başkanı Cemil Tugay'a verilecek borçlanma yetkisi çerçevesinde taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda belli olacak.