SON DAKİKA | Yatırım vaadiyle 120 milyonluk vurgun! 16 ilde eş zamanlı operasyon, 50 paravan şirket...

Son dakika haberi: Yapılan teknik ve fiziki takipte, şebeke üyelerinin sosyal medya üzerinden kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları, kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. "IN.Pro" isimli uygulama üzerinden toplanan paraların 50 paravan şirket hesabına aktarıldığı, ardından farklı banka hesapları üzerinden kripto platformlarına gönderilerek izinin kaybettirildiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre 5 mağdur yaklaşık 120 milyon lira zarara uğradı. Soruşturma derinleştirildikçe yeni mağdurların da ortaya çıktığı öğrenildi.

154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında 50 paravan şirket, bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi, para aklamaya aracılık ettiği değerlendirilen 3 kuyumcu firması ve banka ile kripto hesaplarını kullandıran çok sayıda kişi olmak üzere toplam 154 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 44'ünün daha önce düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı ve cezaevinde bulunduğu bildirildi.

IBAN VE KRİPTO HESAPLARINI KULLANDIRANLAR DA GÖZALTINDA

Operasyonda, dolandırıcılık şebekesine banka IBAN ve kripto hesaplarını kullandırdığı belirlenen kişiler de gözaltına alındı. Bu kişilerin hesaplarını kullandırma karşılığında maaş gibi düzenli komisyon aldıkları tespit edildi. Bazılarının ise hesaplarını arkadaşlarının ricasıyla kullandırdıklarını ve para almadıklarını öne sürdükleri öğrenildi. Adana'da IBAN'ını dolandırıcılara kullandırdığı gerekçesiyle hapis cezası alan ve cezaevine gözyaşları içinde giren 23 yaşındaki Özlem Develi olayı da yeniden gündeme geldi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE

16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.