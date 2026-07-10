’Yatırım’ vaadiyle milyonluk vurgun! 8 ilde eş zamanlı baskın: 11 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıttıkları, yatırım danışmanlığı hizmeti sunduklarını ve yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle ikna ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

8 İLDE 11 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen paraların izini süren ekipler, şüphelilerin para transferlerinde üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirket hesaplarını kullandıklarını tespit etti. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 8 ilde gerçekleştirilen baskınlarda yatırım vaadiyle organize şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona ilişkin başlatılan tahkikat ve şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor.