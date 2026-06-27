Yatırım vaadiyle milyonluk vurgun! Yurt dışı bağlantılı siber dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Konya'da internet ortamında yatırım yapma vaadiyle kandırılarak toplam 1 milyon 500 bin TL dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran yurt dışı bağlantılı suç şebekesine yönelik çalışma başlattı. Siber polisi yapılan teknik ve mali incelemeler sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Adana, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Hedef şüphelilerin 2'sinin cezaevinde, 1 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin de firar olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca cezaevindeki 2 şüphelinin de bu suçtan tutuklanması ile toplam 8 şüpheli tutuklandı.